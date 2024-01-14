البرهان يلتقي مبعوث الأمم المتحدة ويؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وأكد البرهان للعمامرة التزام الحكومة السوداني بالتحول الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تنتهي بالانتخابات العامة.

وأوضح مجلس السيادة السوداني في بيان أن البرهان أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، على ما قامت به ما وصفها بـ”المليشيا” من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم.

وأشار مجلس السيادة، إلى أن البرهان استعرض مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار و”الإيغاد” رغم التدخلات الإقليمية والدولية في نتائج القمة الأخيرة، بحسب المجلس.

من جانبه أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والباحثين عن مصلحة السودان.

وأوضح لعمامرة أنه أجرى مشاورات خلال زيارته للسودان مع عدد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني، مضيفًا أن هذه اللقاءات أسهمت كثيرًا في اطلاعه على حقائق الأوضاع في السودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني باستعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الإفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.

⭕ رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، يطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة ،على ما قامت به مليشيا الدعم السريع من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم واذلالهم. — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) January 14, 2024

وأكد لعمامرة، أنه خرج من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادة مزودًا بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا مع الأطراف كلها لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد.

والسبت، أبلغت الخرطوم لعمامرة احتجاجها على تواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر مكالمة هاتفية مؤخرًا، مع قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشددة على أنه “متمرد”.

ورفضت الخرطوم دعوة وجهتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) إلى البرهان وحمديتي لحضور قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير الجاري، لبحث النزاع السوداني، بينما أعلن حميدتي موافقته على الدعوة.