السودان يستنكر دعوة “إيغاد” حميدتي لحضور قمة أوغندا

استنكرت الحكومة السودانية، السبت، دعوة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد” قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” لحضور قمتها الطارئة رقم 42 بأوغندا، معتبرة أن ذلك “انتهاك صارخ للاتفاقية المؤسسة لإيغاد وكل قواعد وتقاليد عمل المنظمات الدولية”.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن ذلك يعد “استخفافا بالغا بضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي وكل الفظائع التي تمارسها عصابات الجنجويد (الدعم السريع) في أنحاء مختلفة من البلاد”.

وذكر البيان أن “إيغاد منظمة للحكومات ذات السيادة، هدفها تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، ولا مكان فيها للجماعات الإرهابية الإجرامية (في إشارة للدعم السريع)”.

وهاجم البيان إيغاد قائلا، إنها “لم تكتف بأنها صمتت عن فظائع المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) بل سعت لمنح المليشيا الشرعية بدعوتها لاجتماع لا يشارك فيه سوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء”.

وتابع: “هذه السابقة المشينة لن تؤدي فقط إلى تدمير مصداقية إيغاد كمنظمة إقليمية، لأنها لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء، وإنما تمثل كذلك رعاية للإرهاب، وتشجيعا للمجموعات التي ترتكب تلك الفظائع التي يعاني منها الإقليم”.

ووفق البيان، أشارت الخارجية إلى أن “خيارات السودان تظل مفتوحة تجاه إيغاد في ظل إصرارها على التنكر لنظامها الأساسي ومقتضي القانون الدولي، والقبول بأن تكون أداة للتآمر على السودان وشعبه”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس السيادة الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان، تلقيه دعوة من الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” لحضور قمة أوغندا بشأن السودان ومشكلة الصومال في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، معتبرا أنه “ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة في جيبوتي”.

من جانبه، أعلن “حميدتي” عبر حسابه على منصة “إكس” قبوله دعوة إيغاد لحضور قمة أوغندا.

في السياق، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إنه ناقش مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة في مدينة بورتسودان، الكثير من القضايا حول الأزمة السودانية.

وأوضح عقار في منشور له عبر منصة “إكس” أنه أكد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحرب في السودان لها أبعاد إقليمية ودولية لابد من مناقشتها بتوسع.

Today, I met in Port Sudan with the Special Envoy of the United Nations Secretary-General for Sudan, Mr. Ramadan Lamamra.

My meeting with the envoy was characterized by cordiality, and we discussed many issues about the Sudanese crisis. pic.twitter.com/574TeE3Rtv

