القسام تدمر آليات إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، اليوم الأحد، مشاهد من التحام مقاتليها مع القوات الإسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتضمن “الفيديو” تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية في محاور القتال.

كما قصفت كتائب القسام مدينة أسدود “برشقة صاروخية من طراز مقادمة (M75) ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وكتبت كتائب القسام في مقدمة مقطع “الفيديو”: “100 يوم من المعركة، أسدود تحت النار، ولدينا مزيد!!”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة أسدود، مضيفًا أنه تم رصد 6 عمليات إطلاق باتجاه أسدود.

وقال إنه تم اعتراض صاروخ، فيما سقطت 5 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة خلال يوم الأحد عن تنفيذ ما يلي: