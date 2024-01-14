تبادل القصف المدفعي جنوبي لبنان.. حزب الله يستهدف قوة ‏عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة كفر يوفال (فيديو)

تجدد القصف المتبادل بالمدفعية والصواريخ، اليوم الأحد، بين “حزب الله” وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، في مواجهات شبه يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في بيان إن “القذائف سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل، من دون أن تسفر عن إصابات”.

وأعلن “حزب الله” في بيان عبر “تلغرام”، أن مقاتليه “استهدفوا صباح الأحد، مرابض ‏مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وفي بيان ثانٍ، أعلن الحزب أن مقاتليه “استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة”.

وقال في بيان ثالث، إن “قوة ‏القناصة استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، وأصابتها إصابة مباشرة”.

وأفاد الحزب في بيانين منفصلين لاحقين، بأن مقاتليه “استهدفوا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية”، و”موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة”.

كما أعلن “استهداف قوة ‏عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عدد ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل وجريح”.

بالصورة | إصابة مبنى في مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل بصواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان ما أدى لسقوط عدد من الإصابات بينها إصابة حرجة pic.twitter.com/KBuBntRWms — قناة المنار (@TVManar1) January 14, 2024

بالفيديو | إعلام العدو: لحظة إصابة صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان تجاه مبنى في مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل ما أدى لسقوط عدد من الإصابات بينها إصابة حرجة pic.twitter.com/f3DC0KddSv — قناة المنار (@TVManar1) January 14, 2024

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان عن قصف إسرائيلي استهدف مناطق في الجنوب.

وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال “استهدفت بعدد من القذائف أطراف (منطقة) حولا تلة الرويسة جنوبي لبنان”.

عاجل | مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين بالصواريخ استهدف منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة الناقورة #جنوب_لبنان pic.twitter.com/e36C01PWFf — قناة المنار (@TVManar1) January 14, 2024

وأضافت أن “الأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم تتعرض، منذ صباح (الأحد)، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)”.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزلًا في بلدة رب ثلاثين بـ3 قذائف دون الإفادة بوقوع إصابات حتى الآن”، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أن “غارات العدو استهدفت بلدة كفركلا بعشرات القذائف الفوسفورية، وأصابت أحد منازل البلدة من دون وقوع إصابات”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال عن “مقتل 4 مسلحين تسللوا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة جبل دوف”، في مزارع شبعا.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن عملية التسلل، التي نُفّذت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ومنذ 100 يوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 شهيدًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.