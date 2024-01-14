فقدوا ذويهم ومنازلهم وأصحابهم.. كيف مرت 100 من اليوم على أطفال غزة؟ (فيديو)

ماذا فقد أطفال غزة في اليوم المئة للحرب على غزة؟ سؤال طرحته الجزيرة مباشر على عدد من أطفال غزة، وتباينت إجابتهم ما بين الفقد والاشتياق والحنين لمنازلهم ومدارسهم.

الطفلة شمس استعرضت شريط ذكرياتها خلال الـ100 يوم من الحرب، قائلة إنها فقدت والدها وشقيقها اللذين استشهدا خلال رحلة نزوح العائلة، مضيفة أنها تنام هي وأشقاؤها وأقرانها جوعى جراء الحرب.

أما الطفلة جنى فوصفت أيام الحرب المئة بأنها أصعب أيام حياتها، موضحة أنها فقدت منزلها ومدرستها وألعابها وملابسها.

الطفل هادي أبو خاطر وقف متلعثمًا محاولًا سرد ما فقده ومعاناته خلال الـ100 يوم حرب على غزة، وأبدى حزنه الشديد بسبب فقدانه لأصدقائه الذين استشهدوا جراء القصف.

ويستعرض الطفل حمزة أبو عامر، الأحداث التي مر به خلال 100 يوم من الحرب على غزة قائلًا: “فقدت بيتي وأصحابي ومدرستي”، مشيرًا إلى إقامته في خيمة لا تقيه برد الشتاء.

أما الطفل وليد عقل فأشار إلى معاناته خلال رحلة النزوح، وما صحبها من تشريد وتجويع مؤكدًا أن الحرب هي السبب في ما يحدث لهم.

“هذه الحرب زهقنها زهقنا الحياة كلها”.. بهذه الكلمات وصفت الطفلة نادين أبو عماد حياتها خلال 100 يوم حرب على غزة، معبرة على حنينها لمنزلها ومدرستها وحياتها الطبيعية.

ويرى الطفل براء مفتاح أن الحرب المستعرة في غزة تسببت في تهجيرهم وتجويعهم ومكوثهم في خيام وسط البرد الشديد، مشددًا على فقدانه لكل مقومات الحياة من مياه وطعام وملابس.

وأعرب براء عن أمله في أن تضع الحرب أوزراها في القريب العاجل.