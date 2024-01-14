لماذا لم تستخدم الدول العربية أوراقها السياسية لوقف الحرب على غزة؟ (فيديو)

قال مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، مأمون فندي، إن الدول العربية لم تستخدم أيًّا من الأوراق السياسية أو حتى التلويح بها من أجل الضغط على إسرائيل أو الولايات المتحدة لتعيد حساباتها في غزة.

وأضاف خلال لقائه مع قناة الجزيرة مباشر أن الولايات المتحدة وإسرائيل “يأخذان العرب في سياق المُسلَّم بهما، وأن مواقفهما لن تكون مفاجئة في أي لحظة من اللحظات، وهو ما يجعلهما مطمئنين في استمرار حربهما”.

ويرى فندي أن دولًا عربية -مثل مصر والأردن- إذا لوحت فقط بأن هذه الحرب تُمثل تهديدًا لمعاهدة السلام بينهما، وأن هناك غضبًا شعبيًّا لا يمكن تخيُّله، فإن هذا التلويح سيغيّر من المعادلة.

وعن سبب عدم استخدام هذه الدول لهذه الوسائل، قال فندي “عندما تكون السياسة الخارجية لأي دولة أنها انعكاس للشرعية الداخلية أو الرأي العام الداخلي، هنا نرى أن السياسية الخارجية تتخذ أشكالًا من التشدد”.

لماذا لم تستخدم الدول العربية أوراقها السياسية لوقف الحرب على غزة؟

شاهد رد الدكتور مأمون فندي pic.twitter.com/d0WdNOXDCi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وتابع الخبير الاستراتيجي “لكن في الأوضاع المحيطة بغزة، ليس هناك ما يسمى الأسس المحلية للسياسة الخارجية، في هذه الدول هناك فجوة بين من يحكمون والرأي العام”.

كما يرى أن “توجهات الذين يحكمون تختلف كثيرًا عن رؤى المجتمع ومؤسساته المدنية فيما يجب فعله تجاه غزة، في عملية إنقاذ الجرحى أو فتح المعابر أو تقديم المساعدات بشكل مستمر، هذه كلها مواقف تدعو للخجل الشديد”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 شهيدًا و60 ألفًا و582 مصابًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.