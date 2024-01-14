“لم ألتق بأهلي منذ 100 يوم”.. أطباء المستشفى الكويتي في رفح يروون معاناتهم في ظل الحرب (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر مع عدد من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الكويت التخصصي في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكشف الأطباء عن معاناة خاصة يتعرضون لها في ظل الحرب، تتمثل في عدم لقاء أسرهم منذ نحو 100 يوم، بالإضافة إلى مشاهدتهم وعملهم على حالات صعبة بعضها يحتاج لبتر أحد الأطراف وآخر يُستشهد فور أن يصل للمستشفى.

وقالت الطبيبة نور عماد الوحيدي، التي كانت توجد لمدة أكثر من 40 يومًا في مستشفى الشفاء شمالي غزة، قبل أن يجبرهم الاحتلال على تركها والنزوح للجنوب، إن أيام الحرب مرت عليها “بشكل لا أحد يتخيله”.

وأضافت “العدوان وحشي جدًا، كل يوم بنفارق أصحابنا وأهلنا، كل يوم نفقد حق من حقوقنا كبشر، كل يوم فيه نقص للغذاء والأدوية، 100 يوم وأنا بعيدة عن أهلي ولم أقعد يوم واحد في بيتي”.

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بدورها، كشفت الطبيبة آية محمد أبو محسن أنها تخرجت حديثًا، بالتزامن مع بدء الحرب، وبالرغم من ذلك، فإنها رأت “أشكالًا وألوانًا من الإصابات والجرحى”.

وقالت إن المستشفى تستقبل نحو ألفي حالة في اليوم، وإنها تعاملت إصابات شديدة تحتاج إلى بتر في الأطراف والكثير يحتاج إلى العناية المركزة، مشيرة إلى انتشار الأمراض المعدية والتي تؤدي إلى الجفاف الحاد وتحتاج للبقاء في المستشفيات.

وأكد أحد الأطباء أنه لم يتوقع أن يكون العدوان الإسرائيلي بهذه “القسوة والوحشية”، مضيفًا “نستقبل الآلاف يوميًا، من بينهم مقطعين وأشلاء وأطفال بلا رؤوس، كانت التجربة قاسية”.

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أضاف “لم ألتق بأهلي منذ 100 يوم، نتيجة هذا العدوان الذي لم يسمح لنا بالتقاط أنفسنا”، مشيرًا إلى أنه غير نادم على ذلك، بل يرى أن عمله هو خدمة للشعب “الذي يستحق منا كل التقديم والاحترام”، وفقًا للطبيب.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.