مقاومون من كتيبة تابعة لسرايا القدس في جنين يلقون بيانا بمجلس عزاء أحد القادة الشهداء (فيديو)

قالت كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس في جنين إنها جاهزة لأي مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في بيان ألقاه مقاتلون ينتمون لها، في مجلس عزاء مجدي فشافشة، أحد قادتها الميدانيين الذي استشهد، الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال.

وأكد البيان أن الاغتيالات لن تزيد المقاومة “إلا قوة وإصرارًا على الاستمرار في طريق الحق”.

وسرايا القدس هي الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

واغتالت قوات خاصة من المستعربين التابعة للاحتلال الإسرائيلي مجدي فشافشة، 37 عامًا، بعد أن اقتحمت بلدة جبع، قرب جنين شمالي الضفة الغربية، بدعم من أعداد كبيرة لقوات الاحتلال.

وحاصرت القوات منزل مجدي، وهو أسير محرر، قبل أن تطلق عليه النار لدى خروجه من المنزل.