مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية قولهم إن عددًا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

ودهمت قوات الاحتلال أحياءً في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم.

كما دهمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت سيارة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل.

كما أقدمت جرافة عسكرية من نوع (D9) على تجريف شارع حيفا غربي المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخران بالضرب جراء الاعتداء عليهما، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، وأطلقت النار على سيارة كان بداخلها شاب، واعتدت عليه بالضرب، في حين منعت سيارة الإسعاف من الاقتراب منه حتى انتهاء الاعتداء عليه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وآخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، واعتقلته، وهو علي ناصر عبد العزيز (18 عامًا).

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وسيّرت آلياتها في أحياء القرية وشوارعها في خطوة استفزازية، في حين كثفت من وجودها في محيط قرى وبلدات يعبد وبير الباشا ومركة وفحمة والزاوية وصانور وجبع وعنزا، وبمحاذاة حاجز الجلمة العسكري.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.