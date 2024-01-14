مقررة أممية: إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة في غزة

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة في غزة.

وأضافت ألبانيز لصحفية هآرتس العبرية، أن إسرائيل تخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة في غزة، في رد على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تتعمد حرمان المدنيين في غزة من الغذاء.

وأشارت إلى أن حوالي 1000 طفل خضعوا لعمليات بتر دون تخدير، متسائلة عن سبب رفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الأدوية اللازمة للتخدير إلى غزة.

ووصفت المقررة الأممية الوضع في غزة بالكارثي، وقالت إن السياسيين الإسرائيليين حملوا سكان غزة مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقدوا رباطة جأشهم.

وشددت ألبانيز على أنه سيكون من الصعب للغاية إعادة تأهيل غزة حتى لو توقف القتال.

وفي إشارة إلى أن 8% فقط من سكان غزة يحصلون على مساعدات الأمم المتحدة، أكدت ألبانيز أن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هي عدم إمكانية الوصول إلى الشمال والقصف العنيف للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك المناطق التي تم إعلانها آمنة من قبل إسرائيل.

وذكرت أنه لا يمكن تقديم المساعدات جراء مواصلة القصف الإسرائيلي المكثف، وقالت إن غزة مدمرة.

ومنذ 100 يوم ، أي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 23968 شهيدا و60582 جريحا 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.