نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5875 فلسطينيًّا بينهم 355 طفلًا و200 من النساء في الضفة الغربية خلال 100 يوم.

وأفاد النادي في بيان أنه على مدار 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية في غزة، اعتقل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 5875 مواطنًا من الضفة، مشيرًا إلى أن الحصيلة تشمل من اعتُقل وأُبقي على اعتقاله أو أُفرج عنه لاحقًا.

وذكر أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النساء والأطفال، إذ بلغ عدد النساء اللاتي تعرَّضن للاعتقال نحو 200، في حين تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 355 طفلًا.

وأضاف نادي الأسير أن مستوى الجرائم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتخذ منحى تصاعديًّا من حيث مستوى التوحش والتفاصيل المروعة والمرعبة التي عكستها شهادات المعتقلين وعائلاتهم.

وأضاف أن من أبرز الجرائم جريمة التعذيب والتنكيل والضرب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والتحقيق الميداني معهم، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن.

وأشار البيان إلى صدور 2856 أمر اعتقال إداري بعد 7 أكتوبر، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3290، وهو العدد الأكبر منذ انتفاضة عام 1987.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وداخل السجون، قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ جرائم وسياسات ممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، وفرض عزل مضاعف بحقهم، بعد تجريدهم من جميع مقتنياتهم، إذ أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعن معتقلي غزة، قال النادي إن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وبعد مرور 100 يوم فإن الاحتلال يرفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصير معتقلي غزة، أو أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 8800، كما هو موثق لدى النادي حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلفًا 347 شهيدًا حتى السبت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 23843 شهيدًا و60317 جريحًا 70% منهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.