نصر الله: جاهزون للحرب منذ 99 يوما وسنقاتل من دون ضوابط إذا فرضت علينا (فيديو)

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله إن الحزب جاهز للحرب منذ 99 يومًا، وسيقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فرضت عليه.

كلمة “نصر الله”، جاءت في ذكرى مرور أسبوع على اغتيال القيادي الميداني البارز في الحزب “وسام طويل”، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان.

وعقب اغتياله، نقلت القناة 12 العبرية، عن مصدر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، لم تسمّه قوله: “كان (طويل) المسؤول عن إطلاق النار الذي تم تنفيذه في القاعدة الجوية في ميرون”.

وأشار نصر الله في كلمته، إلى أن “طويل، أحد القادة الميدانيين الأساسيين في جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة منذ بدء العدوان على غزة”.

وأضاف “يجب أن نتعاون جميعًا لتوفير عناصر الصمود في هذه المعركة، التي لا نعرف مداها حتى الآن”.

وتابع: “من يجب أن يخشى من الحرب هي إسرائيل وجيش العدو ومستوطنو العدو، وليس لبنان”.

وقال نصر الله إن “جبهة لبنان من أجل دعم غزة ومساندتها، وهدفها وقف العدوان على غزة، فليتوقف العدوان على غزة، وبعد ذلك لكل حادث حديث”.

وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي يتكتّم على قتلاه وجرحاه وخسائره وهزائمه، لأن ذلك سيؤدي إلى إحباط معنوي كبير”.

ورأى نصر الله أنه “عندما تتوقف الحرب، سيكون العدو أمام كارثة لحقت بالكيان، نتيجة مقاومة غزة، ومن خلفها جبهات المقاومة”.

وتضامنًا مع قطاع غزة منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع إسرائيل، قصفًا يوميًا متقطعًا، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.