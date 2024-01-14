نقص في الدواء والمستلزمات.. تحديات كبيرة تواجه الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء شمالي غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر المعاناة التي يعيشها العاملون في القطاع الطبي والمرضى داخل مستشفى الشفاء شمالي غزة.

وظهر المستشفى مكتظًا بالمرضى والنازحين، وبسبب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات بجميع أنواعها إلى شمالي القطاع، فإن المستشفى الأكبر في الشمال لا يقدم للمرضى سوى الإسعافات الأولية وبعض الجراحات البسيطة.

وكشفت اختصاصية العلاج الطبيعي مريم أبو غزالة عن معاناة ونقص شديد في المستلزمات والأجهزة لعلاج المرضى.

وقالت “المستشفى مكتظ بالمرضى والأهالي، وهذا يتسبب في مشكلة بالساحات، كما نعاني من نقص في الكهرباء ولا نستطيع تشغيل الكثير من الأجهزة”، مشيرة إلى أنهم في الأساس يعانون نقصًا في الأجهزة.

ورغم هذه الظروف الصعبة، فإن مريم أكدت أن العاملين في القطاع الطبي في مستشفى الشفاء يقدمون كل ما في استطاعتهم للتخفيف عن المرضى.

واشتكى أحد المرضى من عدم تقديم العلاج الملائم له، كما أشار بأسى إلى عدم وجود مياه صالحة للشرب، وقال “نشرب مياهًا مالحة في المستشفى، وكل يوم يزداد وضعنا سوءًا، ولا يوجد أي دواء هنا”.

ويحتاج بعض المرضى في “الشفاء” إلى الانتقال لإجراء عمليات جراحية خارج قطاع غزة، لعدم توافر الإمكانيات، وهو ما طالب به المرضى بالفعل.

وقبل أيام عاد مجمع الشفاء الطبي إلى العمل مجددًا، بعد تعرُّضه لتدمير جزئي واستهداف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 100 يوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.