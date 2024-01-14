يرتجف من شدة الخوف والبرد.. طفل يبحث عن والديه في المستشفى بعد قصف بيتهم في رفح (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلًا مأهولًا بالسكان في مخيم بربرة للاجئين وسط مدينة رفح.

ونقلت سيارات الإسعاف أفراد العائلة الذين تعرضوا لإصابات مختلفة إلى مستشفى الكويت التخصصي.

وظهر أحد أطفال العائلة بين أزقة المستشفى يرتجف من شدة البرد والخوف، بينما يبحث عن والديه اللذين تعرضا لإصابات في الرأس جراء القصف، على حد قول شقيقه.

يرتجف من الخوف والبرد.. طفل فلسطيني يبحث عن والده في المستشفى بعد قصف الاحتلال منزلهم في رفح#الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/8XMLxIczD7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و968 شهيدًا و60 ألفًا و582 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.