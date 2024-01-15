أسيرة إسرائيلية تروي في فيديو للقسام تفاصيل مقتل أسيرين جراء قصف للاحتلال على غزة (شاهد)

قالت أسيرة إسرائيلية لدى حركة حماس إن أسيرين كانا محتجزين معها في قطاع غزة، قُتلا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على الأماكن التي كانوا يُحتجزون فيها.

وقالت الأسيرة في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، إن اسمها نوعا أرغماني (26 عامًا) وتسكن في بئر السبع.

ويظهر في المقطع أيضًا أسيران قالا إن اسمهما يوسي شرعابي (53 عامًا) وإيتاي فيرسكي (38 عامًا) من تل أبيب.

وقال فيرسكي “أشعر أنه تم التخلي عني مرتين، مرة عندما لم يحمونا في (كيبوتس) بئيري، والمرة الثانية عندما لم يعيدونا إلى البيت”.

بدوره، قال يوسي شرعابي إنه كلما استمرت الحرب كان الأمر أكثر صعوبة يزيد الخطر بالنسبة لهم.

وتحدثت الأسيرة عن ظروف احتجازهم، قائلة إن مقاتلي القسام يتعاملون معهم بشكل جيد.

وقالت نوعا إن مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مبنى كانوا يُحتجزون فيه، مضيفة أنهم دُفنوا جميعًا تحت الأنقاض مع مقاتلي القسام جراء القصف.

وذكرت أن مقاتلي القسام تمكنوا من إنقاذها وإنقاذ إيتاي، لكن لم تنجح جهود إنقاذ يوسي.

وتابعت الأسيرة الإسرائيلية أنه تم نقلها مع إيتاي إلى مكان آخر، وخلال عملية النقل أصيب إيتاي بنيران الجيش الإسرائيلي وفقد حياته.

وقالت نوعا إنها لا تزال تعاني من إصابات بالشظايا في الرأس وباقي أجزاء جسدها.

وأضافت أن إيتاي ويوسي “ماتا بنيران قواتنا”، مطالبة بوقف هذا “الجنون” وإعادتهم إلى عائلاتهم وهم “على قيد الحياة”.

ثم عرض مقطع الفيديو مشاهد لجثتي الأسيرين القتيلين.

ولا يتضمن الفيديو أي إشارة إلى تاريخ تصويره.

وبعد نشر الفيديو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حركة حماس تمارس “ضغطًا نفسيًّا” على عائلات الرهائن.

وذكر غالانت، في مؤتمر صحفي، أن حماس “تعرضت لضربة قوية”، مضيفًا “ما تبقى لها هو أن تمس وترًا حساسًا في المجتمع الاسرائيلي من خلال إساءات نفسية حيال أفراد العائلات” للرهائن.

وقال إن الجيش يوفر المساعدة لعائلات الرهائن، ويبقيهم على إطلاع بشأن تطورات هذا الملف.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل الأسيرين، قائلًا إن تحقيقًا يجري بشأن “رواية حماس بمسؤوليتنا عن قتلهما”.

ونفى المتحدث مقتل الأسيرين نتيجة نيران إسرائيلية، قائلًا إن قوات الجيش استهدفت أماكن قريبة منهما.

ونشرت حركة حماس، مساء الأحد، مقطع فيديو يُظهر الرهائن الثلاث أحياءً، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهم.