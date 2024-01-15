إطلاق سراح لاعب إسرائيلي في تركيا بعد استجوابه لدعمه حرب الاحتلال على غزة خلال مباراة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل الذي كان محتجزا لدى الشرطة وأنه سيعود إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

وأوقفت فرق الأمن في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، مساء أمس الأحد، اللاعب الإسرائيلي لدى فريق أنطاليا سبور “ساجيف جيهزقيل”، إثر حركة ذات طابع سياسي خلال مباراة في الدوري التركي الممتاز.

واتهمت النيابة العامة التركية اللاعب الإسرائيلي بـ”تحريض الشعب على الكراهية والعداء”، ثم أفرجت عنه لاحقًا.

وبعدما سجل جيهزقيل هدفا مساء أمس لفريقه أمام فريق طرابزون سبور، توجه إلى الكاميرات، ورفع يده التي كان قد كتب عليها “100 يوم على 7 أكتوبر” وبجانب النص نجمة داود.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إوران ألكان، أن محامي النادي يعملون على إنهاء عقد جيهزقيل.

" تركيا تعتقل لاعب كرة قدم اسرائيلي يلعب في الدوري التركي"

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" أثناء مباراة كرة القدم بين فريقي أنطاليا سبور وطرابزون سبور

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سجل لاعب اللاعب الإسرائيلي لفريق انطاليا سبور هدفا

ثم ذهب ليحتفل أمام الكاميرات

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بنقش على معصمه يحمل نجمة داوود وتاريخ 7 اكتوبر

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" مواقع التواصل… pic.twitter.com/jnSFI3wvI7 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) January 15, 2024

وفي وقت سابق، أعلن نادي أنطاليا سبور التركي لكرة القدم، استبعاد جيهزقيل عن تشكيلة الفريق، إثر حركة ذات طابع سياسي، وقال النادي إن اللاعب الإسرائيلي “قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا”.

وأضاف في بيان “لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية لتركيا.

وأضاف بوزتبه، في بيان، “النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.