استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمالي وجنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فارس محمود عبد الله خليفة (37 عامًا) من مخيم نور شمس عند حاجز “عناب” العسكري، شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني أن “الشهيد خليفة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قِبل جنود الاحتلال عند الحاجز، دون معرفة تفاصيل أكثر، وتُرك ينزف على الأرض، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه”.

كما ذكرت أن شابًّا (20 عامًا) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، نُقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم مصابًا برصاص الاحتلال في اليد والبطن، ووصفت حالته بالمستقرة.

وبيَّنت أن الشاب أصيب أثناء وجوده داخل أراضي عام 1948، وقام الاحتلال بتسليمه عند حاجز عناب العسكري للإسعاف الفلسطيني.

وباستشهاد خليفة، يرتفع عدد شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة، بعد استشهاد محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عامًا) وعهد محمود أولاد محمد (23 عامًا) في بلدة دورا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد أبو سباع وعهد وإصابة 9 آخرين بينهم 4 بحالة خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة دورا جنوبي الخليل.

وذكرت وزارة الصحة أن أبو سباع استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في القلب. وفي وقت لاحق، أعلن مدير مستشفى دورا الحكومي استشهاد عهد متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.

وقالت وزارة الصحة إن من بين الجرحى 4 إصابات في الشريان الرئيسي بالفخذ.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورا، وإطلاقها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

استشهاد فلسطينيَيْن وإصابة آخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة دورا بالضفة الغربية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/LbQqIswqJo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2024

على جانب آخر، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت، خلال اليوم الاثنين، عددًا من محافظات الضفة الغربية.

وقالت إن طواقها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي خلال قيام قوات الاحتلال باقتحام محيط حاجز مخيم قلنديا في محافظة القدس.

كما تعاملت طواقم الجمعية مع 4 إصابات، منها إصابتان بالرصاص الحي وإصابتان بشظايا رصاص حي، خلال قيام قوات الاحتلال باقتحام حي المخفية في محافظة نابلس.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 355 شخصًا، إضافة إلى نحو 4 آلاف مصاب.