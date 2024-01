الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة النجاح الوطنية ويعتقل 25 طالبا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 25 طالبًا كانوا يعتصمون فيها؛ لتلبية مطالب متعلقة بتسجيل الطلبة ودفع الأقساط.

وقال رائد الدبعي، المتحدث باسم الجامعة “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة فجر اليوم واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جمعيهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة”.

وأوضح الدبعي، في تصريحات لرويترز، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها عام 1992.

The Israeli occupation forces detain a number of students after raiding An Najah National University in Nablus. 15.1.24

اعتقال عدد من الطلبة المعتصمين في جامعة النجاح الوطنية في نابلس pic.twitter.com/V0M2htGChL

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2024