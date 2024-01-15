سياسة|قطاع غزة

الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة النجاح الوطنية ويعتقل 25 طالبا

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في نابلس ويعتقل 25 طالبًا
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في نابلس ويخرب بعض محتوياتها (وفا)
15/1/2024

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 25 طالبًا كانوا يعتصمون فيها؛ لتلبية مطالب متعلقة بتسجيل الطلبة ودفع الأقساط.

وقال رائد الدبعي، المتحدث باسم الجامعة “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة فجر اليوم واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جمعيهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة”.

وأوضح الدبعي، في تصريحات لرويترز، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها عام 1992.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول أسباب اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة المعتصمين فيها.

وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “اقتحام جيش الاحتلال، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها”.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “مُواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حُرمة مؤسسات التعليم العالي يُعد ضربا بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومُستقرة في كافة الظروف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز