الضفة الغربية.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة النجاح الوطنية ويعتقل 25 طالبا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 25 طالبًا كانوا يعتصمون فيها؛ لتلبية مطالب متعلقة بتسجيل الطلبة ودفع الأقساط.

وقال رائد الدبعي، المتحدث باسم الجامعة “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة فجر اليوم واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جمعيهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة”.

وأوضح الدبعي، في تصريحات لرويترز، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها عام 1992.

The Israeli occupation forces detain a number of students after raiding An Najah National University in Nablus. 15.1.24 اعتقال عدد من الطلبة المعتصمين في جامعة النجاح الوطنية في نابلس pic.twitter.com/V0M2htGChL — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2024

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول أسباب اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة المعتصمين فيها.

وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “اقتحام جيش الاحتلال، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها”.

#شاهد | جانب من تخريب قوات الاحتــ.ــلال لمقتنيات الطلبة المعتصمين بعد اعتقــالهم خلال اقتحام جامعة النجاح الوطنية في نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/MgsJNQHBPX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2024

وقالت الوزارة في بيان لها إن “مُواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حُرمة مؤسسات التعليم العالي يُعد ضربا بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومُستقرة في كافة الظروف”.