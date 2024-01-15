القسام تطلق صواريخ على إسرائيل في اليوم المئة من الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية تزامنًا مع مرور 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة لها، الأحد، عبر منصة “تلغرام”: “القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة (M75) ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وتابعت: “100 يوم من المعركة.. أسدود تحت النار، ولدينا مزيد”.

وأكد مصدر قيادي بكتائب القسام أن الرشقة الصاروخية على مدينة أسدود المحتلة انطلقت من أماكن توجد فيها قوات الاحتلال.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوّت في أسدود وضواحيها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار من هجمات بالصواريخ دوّت أيضًا في بلدتي جافني وبن ساكاي القريبتين.

وذكرت الأنباء أن حطام أحد الصواريخ سقط فوق مدينة أسدود، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومنذ 100 يوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 شهيدًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.