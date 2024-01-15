بعد 100 من العدوان على غزة.. ما الذي حققه جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ (فيديو)

يرى الخبير العسكري، العميد أحمد رحال، أنه بعد 100 يوم من الحرب في غزة، لا تزال المقاومة الفلسطينية هي المنتصرة وفقًا للمعايير العسكرية.

وقال رحال للجزيرة مباشر، إن الاحتلال الإسرائيلي رغم مضي كل تلك الأيام، لم يحقق أي انتصار أو أيًّا من الأهداف التي أعلنها، والتي على رأسها تحرير الأسرى الإسرائيليين من غزة وتدمير قدرات حماس.

ويُحسب لفصائل المقاومة في غزة، حسب رحال، أنها بعد 100 يوم لا تزال قادرة على إدارة المعركة، ولا تزال قادرة على الهجوم ونصب الكمائن وإطلاق رشقات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وتابع رحال “والمقاومة ضبطت أداءها على مدار مئة يوم، دون أن يكون هناك أي اهتزاز، على العكس وجدنا أن هناك الكثير من النيران الصديقة التي قتلت جنود وضباط الاحتلال”.

بعد 100 يوم من العدوان على #غزة.. ما الذي حققه جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ pic.twitter.com/UdKyJ94ySk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

ويرى الخبير العسكري أن “الإنسان المقاوم” هو أساس النصر، مهما امتلك من سلاح، واستدل على ذلك بعتاد وأسلحة الجيش الإسرائيلي الأكثر تطورًا في العالم، ورغم ذلك “لم تحقق أي إنجاز في غزة”.

وأوضح رحال أنه في العلم العسكري، أصعب قتال هو “عندما تقاتل طرفا لا يملك خيارات أخرى سوى الحرب، إسرائيل لديها خيار الحرب وخيار الانسحاب، لكن فصائل المقاومة في غزة ليس لديها خيار إلا القتال حتى آخر لحظة”.

ومنذ مئة يوم، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.