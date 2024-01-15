قتيلة و17 مصابا جراء عمليات دهس وطعن في مدينة رعنانا شمال تل أبيب (فيديو)

أعلنت القناة “12” مقتل إسرائيلية متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها، اليوم الاثنين، بعملية الطعن والدهس التي شهدتها مدينة رعنانا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) ارتفاع حصيلة ضحايا العملية في رعنانا إلى 18 مصابًا.

وقالت عبر منصة إكس إن “18 إسرائيليًّا أصيبوا بعملية الطعن والدهس” بينهم إصابة حرجة واثنتان خطرتان، والباقي ما بين متوسطة وطفيفة.

وأشارت إلى أن العملية وقعت في شوارع عدة بمدينة رعنانا، مما دفع وسائل إعلام عبرية إلى وصفها بأنها بمثابة “هجوم متزامن”.

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان بأن “امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا، وتوفيت متأثرة بجروحها رغم جهودنا لإنقاذها”.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها “اعتقلت فلسطينيًّا من سكان الخليل جنوبي الضفة الغربية، لاتهامه بتنفيذ عملية دهس بسيارات”.

وزعمت أن “فلسطينيًّا -لم تذكر اسمه- دهس العديد من المدنيين بسيارة مسروقة”، وأن “المشتبه فيه قام بتغيير 3 سيارات خلال الحادث”.

وأضافت شرطة الاحتلال “إثر الحادث غير العادي الذي يجري حاليًّا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى المكان، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. ويُطلب من الجمهور توخي الحذر والامتثال لتعليمات رجال الأمن”.

وقالت هيئة البث العبرية إن “فلسطينيًّا من سكان الخليل استولى على سيارة من امرأة بعد أن طعنها بسكين ثم دهس بها عددًا من الأشخاص، وواصل طريقه إلى مكان آخر حيث استولى على سيارة أخرى ودهس أشخاصًا آخرين”، كما تحدثت عن “اعتقال شخصين من الخليل بشبهة تورطهما في العملية”.

وقال قائد شرطة الاحتلال كوبي شابتاي إن “منفذَي الهجوم قريبان من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، قادا سيارتين مسروقتين وقاما بدهس عدد من الأشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحًا إلى المستشفيات”.