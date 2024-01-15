قتيلة وعدة جرحى إسرائيليين جراء عمليات دهس وطعن في مدينة رعنانا شمال تل أبيب (شاهد)

أعلنت القناة “12”، مقتل إسرائيلية متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها، اليوم الاثنين، بعملية الطعن والدهس التي شهدتها مدينة رعنانا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف) ارتفاع حصيلة ضحايا العملية في رعنانا إلى 18 مصابا.

وقالت عبر منصة “إكس” إن “18 إسرائيليا أصيبوا بعملية الطعن والدهس”، بينهم إصابة حرجة واثنتان خطيرتان، والباقي ما بين متوسطة وطفيفة.

وأشارت إلى أن العملية وقعت في عدة شوارع بمدينة رعنانا، ما دفع وسائل إعلام عبرية لوصفها بأنها بمثابة “هجوم متزامن”.

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان إن “امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعناناوتوفيت متأثرة بجراحها رغم جهودنا لإنقاذها”.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنها “اعتقلت فلسطينيا من سكان الخليل جنوب الضفة الغربية، لاتهامه بتنفيذ عملية دهس بعدة سيارات”.

وزعمت إن “فلسطيني – لم تذكر اسمه – دهس العديد من المدنيين بسيارة مسروقة”، وإن “المشتبه به قام بتغيير 3 مركبات خلال الحادث”.

وأضافت شرطة الاحتلال: “إثر الحادث غير العادي الذي يجري حاليا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى المكان ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. ويُطلب من الجمهور توخي الحذر والامتثال لتعليمات رجال الأمن”.

وقالت هيئة البث العبرية إن “فلسطيني من سكان الخليل استولى على مركبة من امرأة بعد أن طعنها بسكين ثم دهس بها عددا من الاشخاص، وواصل طريقه إلى مكان آخر حيث استولى على سيارة أخرى ودهس أشخاصا آخرين”، كما تحدثت عن “اعتقال شخصين، من الخليل، بشبهة تورطهما في العملية”.

وقال قائد شرطة الاحتلال كوبي شابتاي إن “منفذَي الهجوم قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين مسروقتين وقاما بدهس عدة أشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحًا إلى المستشفيات”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية رعنانا قوله “إن الحدث المتعلق بعمليتي الدهس والطعن مستمر ولم ينته بعد”. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “مشتبها فيه طعن امرأة في مدينة رعنانا واستولى على سيارتها ودهس آخرين في موقعين على الأقل”.