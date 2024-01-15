مواطنون من غزة يشاهدون خطاب أبي عبيدة عبر سيارة بث الجزيرة مباشر (فيديو)

لم يتسنّ لمواطنين من غزة أمس الأحد، متابعة لقاء الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، عبر شاشات التلفاز في منازلهم أو عبر الإنترنت بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء عن القطاع.

وتجمع المواطنون حول سيارة بث قناة الجزيرة مباشر لمشاهدة الخطاب بمناسبة مرور 100 يوم على طوفان الأقصى.

وقال أحد المواطنين الواقفين أمام السيارة “جينا على سيارة بث الجزيرة مباشر عشان مفيش عنا كهرباء وتلفزيونات، بنيجي نحضر خطاب أبو عبيدة”.

"مفيش عنا كهربا".. مواطنون من غزة يشاهدون "أبو عـ ـبـ ـيدة" عبر سيارة بث قناة الجزيرة مباشر pic.twitter.com/0p65J15GfG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2024

يُذكر أن كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أمس هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا.

وأشاد أبو عبيدة في كلمته بصمود الشعب الفلسطيني في غزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدار 100 يوم من القصف بالطائرات والدبابات.

ومنذ مئة يوم، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.