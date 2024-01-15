واشنطن: جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات مملوكة لأمريكا قبالة سواحل اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية، الاثنين، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس “في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، حوالي الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا M/V Gibraltar Eagle، وهي سفينة ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة”.

وقال الجيش الأمريكي إن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.

وفي حادثة منفصلة، قالت “سنتكوم” إن قواتها رصدت صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسفن تم إطلاقه باتجاه الممرات البحرية التجارية بجنوب البحر الأحمر حوالي الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن الصاروخ فشل في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن الحادثتين حتى الآن.

بدورها، قالت شركة (إيغل بالك شيبنغ) الأمريكية إن سفينتها (نسر جبل طارق) للبضائع الجافة استُهدفت “بمقذوف مجهول” أثناء إبحارها على بُعد 100 ميل قبالة خليج عدن، وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

وقالت الشركة في بيان “نتيجة لذلك تعرضت السفينة لأضرار محدودة بأحد مخازن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة”.

وأضافت “تم التأكد من سلامة جميع البحارة على متن السفينة. السفينة تحمل شحنة من منتجات الصلب”.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالت إن سفينة بضائع سائبة مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر المارشال تعرضت لهجوم بصاروخ في أثناء مرورها بالقرب من مدينة عدن باليمن.

وقالت أمبري إن التقارير أفادت بأن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ، اثنان منها لم يصلا إلى البحر، والثالث أصاب ناقلة البضائع السائبة.

وأضافت أن اصطدام الصاروخ بالناقلة تسبب في نشوب حريق بأحد مخازن البضائع لكنه لم يؤثر في قدرة السفينة على الإبحار، ولم تقع إصابات على متنها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) “إصابة سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية”.

وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر منصة إكس “وقوع حادثة على بُعد 95 ميلًا بحريًّا جنوب شرق عدن”.

وأوضحت أن “الجانب الأيسر من السفينة أصيب بصاروخ قرب عدن”، من دون تفاصيل أخرى.

وأشار البيان إلى أن السلطات البريطانية “تحقق للكشف عن ملابسات الحادثة”. كما أن البحرية البريطانية لم تعلن عن العلم الذي تحمله السفينة.

ولفتت الهيئة إلى أنها “تنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة”.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية في مثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو متجهة إلى موانئ إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردًّا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.