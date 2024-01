واشنطن: جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات مملوكة لأمريكا قبالة سواحل اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية، الاثنين، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس “في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، حوالي الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا M/V Gibraltar Eagle، وهي سفينة ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة”.

وقال الجيش الأمريكي إن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.

وفي حادثة منفصلة، قالت “سنتكوم” إن قواتها رصدت صاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسفن تم إطلاقه باتجاه الممرات البحرية التجارية بجنوب البحر الأحمر حوالي الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن الصاروخ فشل في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024