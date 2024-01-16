الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بصواريخ (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته أهدافا لـ”حزب الله” في كفر كلا وعيتا الشعب جنوب لبنان الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان: “هاجمت طائرة لسلاح الجو الليلة الماضية منصة إطلاق قذائف مضادة للدروع لحزب الله في كفر كلا جنوب لبنان”.

وأضاف: “كما هاجمت قوات خاصة للجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية أهدافا في منطقة عيتا الشعب لإزالة تهديد”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “هجوم غير عادي وكبير للجيش الإسرائيلي في وادي السلوقي في جنوب لبنان عندما تعرضت عشرات الأهداف لهجوم متزامن من قبل الطائرات المقاتلة وبطاريات المدفعية”.

من جانبه، قال حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء إنه استهدف ‌ تجمعا ‏لجنود إسرائيليين شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.‏

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل ودوت الصفارات في مسغاف عام.

ونفى حزب الله الادعاءات الإسرائيلية بمهاجمة أهداف في عيتا الشعب على لسان مسؤولة العلاقات الإعلامية للحزب رنا الساحلي.

وقالت الساحلي في تصريحات لوكالة الأناضول “الأخبار المتداولة عن ‏ قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاما في قرية عيتا الشعب”.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.