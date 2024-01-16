الجزيرة مباشر تصحح تصريحات نقلتها عن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني (فيديو)

نقلت قناة “الجزيرة مباشر” عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار تصريحات، مساء الاثنين، مفادها أن “الجيش السوداني ارتكب انتهاكات خلال الحرب القائمة” وذلك في معرض إجابته عن سؤال خلال مشاركته في النافذة المخصصة على شاشة القناة لتغطية الشأن السوداني، بشأن رأيه في قصف الجيش لبعض مواقع قوات الدعم السريع، إلا أنها أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وبمراجعة تصريحات المسؤول السوداني تبيَّن عدم دقة النقل، لذا وجب التنويه والتصويب انطلاقًا من الأمانة المهنية.

وتوضح الجزيرة مباشر أن تصحيح ما أدلى به نائب رئيس مجلس السيادة السوداني هو أنه “دائمًا ما تقع أخطاء في الحروب في ظل سعي كل طرف لتدمير قدرات خصمه، وهناك أخطاء وقعت من جانب الحكومة السودانية أدت إلى وقوع ضحايا”، مشيرًا إلى أنه “لا ينفي إمكانية وقوع مثل هذه الأخطاء من جانب الطيران في الحروب”. لكنه استدرك متسائلًا “ما بال المجتمع الدولي والإفريقي في القتل المتعمد ودفن الناس أحياء؟”.