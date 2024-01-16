الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة بعد إطلاقه النار على مسلحين عند الحدود المصرية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وليل الاثنين/فجر الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.

وأضاف الجيش إن “حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل”.

وتابع أن “الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات”.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس: “وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات”.

#عاجل وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2024

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني قوله إن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضافت أن اشتباكات وقعت أثناء إحباط محاولة التهريب، وأن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

تجدر الإشارة إلى أن معبر “العوجة – نيتسانا” يقع على بعد ما يزيد قليلا عن 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح معبر رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية للإمدادات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة.

وتقوم إسرائيل بتفتيش جزء كبير من المساعدات في معبر نيتسانا.