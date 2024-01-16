الجيش المصري يعلن إحباط محاولة لتهريب المخدرات قرب معبر العوجة

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر أحبطت محاولة لتهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر العوجة على الحدود المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان أن شخصا قتل في الواقعة التي جرت في شبه جزيرة سيناء في وقت متأخر أمس الاثنين، كما ألقي القبض على 6 من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي، المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا حيث يجري تفتيش شحنات المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

جاء ذلك عقب بيان إسرائيلي تحدث عن وقوع مواجهات مع مسلحين على الحدود مع مصر.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “وصل قبل قليل نحو 20 مشتبها فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملون في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات”.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية إصابة مجندة بجروح طفيفة في الاشتباك مع مسلحين على الحدود مع مصر.

#عاجل وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2024

ويقع معبر العوجة على بعد ما يزيد قليلا عن 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبح معبر رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية للإمدادات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش جزء كبير من المساعدات في معبر العوجة.

وتعد الحوادث الأمنية على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة نادرة نسبيا لكن هناك تاريخ طويل من نشاط التهريب من سيناء.

وعززت مصر الإجراءات الأمنية على جانبها من الحدود في السنوات القليلة الماضية وأقامت منطقة عازلة قرب حدودها مع قطاع غزة.