بصواريخ باليستية.. الحرس الثوري الإيراني يعلن “تدمير مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي” في أربيل (فيديو)

تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مواقع عديدة في سوريا ومدينة أربيل – عاصمة إقليم كردستان شمال العراق – في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأشار الحرس الثوري في بيان إلى أنه: “قصف مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المنطقة بصواريخ باليستية”، حسبما أوردت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء.

وجاء في البيان أنه رداً على سماها “الجرائم الإرهابية” التي ارتكبها أعداء إيران مؤخراً: “تم استهداف وتدمير مقرات الجواسيس والإرهابيين بالصواريخ الباليستية التي أطلقها جيش الحرس الثوري في منتصف الليل”.

ولفت البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية لاحقا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن الحرس الثوري، قوله إنه دمر بصواريخ باليستية “مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل بكردستان العراق”.

كما نقلت الوكالة عن المصدر ذاته: “تم شن هجمات صاروخية على منفذي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم الدولة” في سوريا.

وأضاف: “حدد الحرس الثوري ودمر أماكن تجمع قادتهم وعناصرهم الرئيسية بسلسلة من الصواريخ الباليستية ردا على الفظائع الإرهابية الأخيرة في إيران”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجارين في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات عند نصب تذكاري للقائد العسكري قاسم سليماني.

وتعرضت مواقع عديدة في مدينة أربيل، إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمع دوي انفجارات في العديد من المناطق، لا سيما حيث تقع القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وقاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد تُظهر اهتزاز نوافذ المنازل في المناطق التي تعرضت لهجمات، واستخدام منظومة C-RAM للتصدي للمسيرات.

ولم يصدر بيان رسمي بعد من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن الهجمات.