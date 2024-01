العراق يدين “العدوان الإيراني” على أربيل وحكومة إقليم كردستان تطالب بوضع حد للهجمات “الوحشية”

أدانت الحكومة العراقية “العدوان” الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبه أدان رئيس حكومة إقليم كردستان بشمال العراق مسرور بارزاني بشدة، الهجمات الصاروخية التي شنّها الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين على عدة مواقع بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

جاء ذلك عبر منشور بحسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن حكومته ستعمل على إيقاف هذه الهجمات “الوحشية”.

وأفاد بارزاني بأن أربيل تعرضت مجددا لهجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني، مبينًا أن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم جراء هذه الهجمات غير المبررة.

ودعا بارزاني الحكومة المركزية في بغداد إلى اتخاذ موقف صارم ضد الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم الشمال.

كما طالب “الشركاء” في المجتمع الدولي بعدم الصمت إزاء هذه الهجمات المتكررة، مضيفًا “سنعمل خلال الأيام المقبلة مع شركائنا في المجتمع الدولي من أجل إيقاف هذه الهجمات الوحشية ضد شعبنا البريء”.

Earlier this evening, Erbil was once again attacked by Iran’s Revolutionary Guard Corps. Sadly, during tonight’s unjustifiable attack, several civilians have been martyred and wounded.

My thoughts are with the families of the martyrs and I wish the injured a quick recovery.

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 16, 2024