بصواريخ بحرية.. جماعة الحوثي تؤكد إصابة سفينة أمريكية في خليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره عبر منصة إكس “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأضاف “العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قِبل الكيان الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وتابع “تُعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهدافًا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا”.

وأكد أن “الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {أذن للذین یقـٰتلون بأنهمۡ ظلموا۟ وإن ٱلله علىٰ نصۡرهمۡ لقدیر} صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع… pic.twitter.com/fPBTEBK12L — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 15, 2024

وشدد على أن قواتهم “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان أن سفينة حاويات تملكها الولايات المتحدة أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار كبيرة.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

ارتفاع التكاليف

في السياق، قال مسؤولون في قطاع التصدير الهندي إن تكلفة الصادرات زادت بأكثر من المثلين بسبب هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وأشارت تقديرات الحكومة الهندية إلى أن نحو 80% من تجارة السلع الهندية مع أوروبا، التي تُقدَّر بنحو 14 مليار دولار شهريًّا، تمر عادة عبر البحر الأحمر.

وقال مصدرون إن 95% من السفن غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة إفريقيا، مما زاد مسافة الرحلات من الهند 4000 إلى 6000 ميل بحري، ومدتها 14 إلى 20 يومًا، منذ أن بدأ الحوثيون مهاجمة السفن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركات شحن كبرى ومنها “ميرسك” و”إم إس سي” و”هاباغ لويد” أعلنت وقف أو تعليق عملياتها عبر البحر الأحمر.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردًّا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.