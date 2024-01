بصواريخ بحرية.. جماعة الحوثي تؤكد إصابة سفينة أمريكية في خليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره عبر منصة إكس “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأضاف “العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قِبل الكيان الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وتابع “تُعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على اليمن أهدافًا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا”.

وأكد أن “الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

وشدد على أن قواتهم “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان أن سفينة حاويات تملكها الولايات المتحدة أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار كبيرة.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024