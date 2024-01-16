جمهور الجزيرة مباشر: سحب فرقة عسكرية كاملة من غزة دليل على هزيمة إسرائيل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن، مع إعلان الجيش الإسرائيلي سحب فرقة كاملة من قطاع غزة من أصل 4 فرق تقاتل هناك.

ووصف مشاركون انسحاب الفرقة العسكرية من غزة بأنه “انسحاب الانكسار. انسحاب الهزيمة. انسحاب الذل”.

وقال متابعون إن هذا يدل على الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الذي يريد تدارك الخسائر بأي طريقة وهو ما دفعه إلى سحب هذه الفرقة.

واعتبر آخرون أن ذلك يعد انتصارا كبيرا يحسب للمقاومة التي صمدت وكبدت الاحتلال خسائر فادحة على جميع الأصعدة عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

“لم تحقق الأهداف”

وقال مشاركون آخرون، إن الخسائر اليومية التي تتكبدها إسرائيل أدت إلى انسحاب هذه الوحدة العسكرية من غزة، إضافة إلى أنها لم تحقق أي هدف من أهدافها في غزة.

وأمس الاثنين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، في حين تواصل ثلاثة فرق القتال هناك إلى جانب القوات الخاصة المسؤولة عن ساحل شمال غزة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، انسحب جنود لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بعد تكبدهم خسائر فادحة.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن سحب الفرق يأتي في سياق الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب التي تقضي بالانتقال من “القصف الكثيف إلى القصف المستهدف”.