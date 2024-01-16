صحفي من غزة يروي ما تعرّض له بعد استهداف الاحتلال له ولعائلته (فيديو)

غادر الصحفي حمزة حماد ميدان التغطية الصحفية بمعسكر جباليا ليزور عائلته التي نزحت إلى مناطق متفرقة هربًا من القصف، فاستقر بها الحال في منطقة الصفطاوي بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقال حماد للجزيرة مباشر إن الاحتلال قصف منزلًا مجاورًا، لكنهم فوجئوا بانهيار منزلهم، والتهمت النيران جسده وجسد شقيقه خليل وخمسة من أفراد العائلة.

ويضيف حمزة أنه ظل نحو ثلاثة أسابيع بدون تلقي أي علاج.

وأشار إلى أنه اضطر إلى المشي على قدميه المحروقتين وسط الرعب والقصف، وتعثر بالركام وجثث الشهداء إلى أن وصل إلى منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان.

وتمكن الأهالي من نقل حمزة حماد وجميع أفراد عائلته المصابين إلى مستشفى كمال عدوان بعدما قضوا 18 يومًا بين الحصار والقصف.

وطالب حمزة عبر الجزيرة مباشر الجهات المعنية بالصحفيين بتأمين فرصة لعلاجه في الخارج.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 117 صحفيًّا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.