فنانون وإعلاميون عرب للجزيرة مباشر: الشعب الفلسطيني قدم للعالم درسا في الصبر والثبات (فيديو)

وجّه العديد من الإعلاميين والفنانين العرب رسائلهم إلى غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر بعد مرور أكثر من 100 يوم من على الحرب على غزة.

وقالت الصحفية والإعلامية التونسية حذامي البجاوي، إن الشعب الفلسطيني قدم درسا لكل العالم في الصبر وحب الوطن والمقاومة.

وأكدت الصحفية التونسية أن الأرواح الفلسطينية التي تزهق اليوم ظلما ليست مجرد أرقام بل هي أحلام وذكريات.

من جانبه قال الصحفي الفلسطيني محمود مطر، إن غزة “لا تزال تبعث لنا برسائل وتعلمنا الدروس الكثيرة والعظيمة منذ 100 يوم”، وشكر أهالي غزة على صبرهم وصمودهم.

وقال الممثل والمؤثر التونسي مراد العبيدي، إن “الغرب الذي يتحدث يوميا عن الإنسانية وعلى الأطفال والنساء والحريات، تجاهل أهالي غزة وكأنهم ينتمون الى كوكب آخر”.

وأشار المؤثر التونسي إلى المقاطعة لإسرائيل كسلاح فعال، وقال إنها يمكن أن تساهم في إضعاف دولة الاحتلال، بحسب ما يرى.

وأكدت صانعة المحتوى المصرية كنزي المدبولي، أن “العالم تغير منذ السابع من أكتوبر وأصبح يدعم أهالي غزة”.

ودعت الفنانة التونسية نهلة الشعباني، بالرحمة لشهداء غزة وأعربت عن دعم الشعب التونسي لغزة وختمت مشاركتها بأغنية أهدتها للشعب الفلسطيني.