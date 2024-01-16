مساعدات تدخل إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن فتشها الاحتلال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، دخول شاحنات مساعدات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وخضعت المساعدات للتفتيش من قبل الاحتلال الإسرائيلي عند معبر العوجة على الحدود بين مصر وإسرائيل.

ويواجه قطاع غزة نقصا حادا في المواد الغذائية وخاصة الأساسية، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمّرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على القطاع، منع بموجبه دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلا بموافقة، وبعد فحصها والتأكد من محتوياتها، مما يؤثر سلبا في كمية الشاحنات المدخلة.

وطالبت مؤسسات فلسطينية وأممية وإغاثية مرارا، بضرورة إيجاد ممرات آمنة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الكميات المدخلة لا تلبي سوى 1% من الاحتياجات الحقيقية لـ2.3 مليون مواطن في غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، الجمعة، إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.

وردًّا على ذلك، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إنه ينفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، متهما تل أبيب بالمسؤولية عن عدم دخول مساعدات إلى غزة خاصة الوقود.