“معبر بينا وبين أهالينا.. والصهيوني متحكم فينا”.. صحفيون وناشطون مصريون يتظاهرون دعما لقطاع غزة (فيديو)

تظاهر صحفيون وناشطون مصريون، مساء الاثنين، على سلالم نقابة الصحفيين في العاصمة القاهرة، تضامنًا مع قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الشهداء مطالبين بفتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كأحد أدوات التصدي لما عَدُّوه “مخطط التهجير الصهيوني” لأهالي القطاع.

كما ردد المشاركون هتافات “معبر بينا وبين أهالينا.. والصهيوني متحكم فينا”، “مصر كبيرة ولها سيادة.. واللي بيحصل حرب إبادة”، “عملوها أحفاد مانديلا.. واحنا في خوف وفي عار ومذلة”، “جنوب إفريقيا ألف تحية.. من أرض مصر العربية”.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “افتحوا معبر رفح”، “100 يوم إبادة”، “أوقفوا العدوان”، “حاكموا مجرمي الحرب”.

والأحد، أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن تنظيم يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، بعنوان “100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب”.

ويوم الجمعة الماضي، نفت مصر بصورة قاطعة “مزاعم وأكاذيب” قالت إن إسرائيل رددتها خلال دفاعها أمام محكمة العدل الدولية ضد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا لمحاكمتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) إنه ينفي “بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.

وأضاف “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.

وتابع رشوان “عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.

وأوضح “من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”.

وأشار رشوان إلى أن “مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات بأن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.