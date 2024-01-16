أعلنت دولة قطر، مساء الثلاثاء، نجاحها في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” يتضمن إدخال أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مقابل إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن “وساطة قطرية نجحت في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا”.

وأضافت “مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون (الإسرائيليون) في القطاع”.

وساطة قطرية تنجح في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/c2QgineZeE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 16, 2024

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية قوله إن “الأدوية والمساعدات سترسَل غدًا إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة”.

وأكد الأنصاري “استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.