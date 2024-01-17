أسرة تطبخ الحشائش لسد رمقها في غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو أحد المواطنين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهو يبحث عن وجبة طعام بين حشائش الأرض، للتغلب على نقص الغذاء والجوع نتيجة الحصار والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وعاد المواطن غسان ناصر إلى بيت حانون ليسكن في مراكز الإيواء بعد انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من المدينة، لكن المدينة -مثلها مثل مناطق شمالي قطاع غزة- تفتقد مقومات الحياة الأساسية، ولم تصل إليها أي مساعدات إنسانية.

وقال ناصر “نجهز الطبخ للأطفال من أعشاب الخبيزة، وهي وجبة شعبية في بيت حانون، المدينة التي تعتبر سلة غذائية لقطاع غزة، لكنها لم تعد كذلك، إسرائيل دمرت جميع المناطق بالمدينة”.

وتابع “تقطعت بنا السبل في كل مناطق غزة، وقررنا العودة إلى بيت حانون”.

وتُظهر الصور عمل الأب مع أطفاله في جمع الحشائش لطبخها.