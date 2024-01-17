“بنجيب المية بذل”.. الطفلة “جنى” تتحدث بمرارة عن صعوبة حياة النزوح في رفح (فيديو)

بنبرة تحمل مرارة الدنيا، تتحدث الطفلة جنى (10 أعوام)، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، عن حياة النزوح التي تعيشها في رفح جنوبي القطاع.

تصف جنى الوضع بأنه “صعب جدًّا”، إذ لا يجدون طعامًا، ويضطرون إلى شراء مياه الشرب بأسعار عالية، ويذهب والدها إلى الحدود المصرية لإحضار الحطب اللازم للتدفئة.

تتقاسم أسرة جنى الخيمة مع أسرة عمتها بعد النزوح، ولم تتمكن من وداع جدتها التي استشهدت في المستشفى.

تقول جنى، التي كانت تدرس في الصف الخامس، إنها تشعر بأنها كبرت عن عمرها كثيرًا، بسبب ما رأته خلال الأشهر الماضية، وتعبّر عن ذلك ببراءة قائلة “حياتنا انقلبت كتير، إيش نعمل؟ مش ملاحقين، بنجيب المية بذل”.

وتعبّر جنى عن أمنيتها بانتهاء الوضع الحالي قائلة “نفسي نرجع بيوتنا ونقعد في دارنا، ويتوفر لنا الأكل والشرب، وترجع حياتنا الطبيعية”.