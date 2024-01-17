شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لسيارة قرب نابلس (فيديو)

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن مصادر أمنية قولها إن “طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان”.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تمكنت من “الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتم انتشال جثمان”.

وتابعت الوكالة الرسمية أن الجيش احتجز جثامين شبان آخرين قبل انسحابه.

من جهته، قال جيش الاحتلال إنه استهدف قياديا بالمقاومة في نابلس بغارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة، ونشر صورا لقصف السيارة.

وأضاف جيش الاحتلال أن المستهدف هو “عبد الله أبو شلال”، زاعما أنه كان يستهدف تنفيذ عملية كبيرة، وأنه كان مسؤولًا عن عمليات عدة في العام الأخير، من بينها إطلاق نار في القدس أسفر عن إصابة إسرائيلييْن، وكذلك زرع عبوة ناسفة ضد قوات الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الأربعاء مخيم بلاطة، بعدد كبير من الآليات العسكرية وجرافة، وداهم عددا من المنازل، وشرع في تدمير شوارع وممتلكات في المخيم ومحطيه.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مخلفا 355 شهيدا ونحو 4 آلاف و200 جريح حتى أمس الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.