“عايشين في قبور”.. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في مركز إيواء شمالي غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أوضاع النازحين في مركز إيواء “اليمن السعيد” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة تكدس المركز بمئات النازحين في مساحات صغيرة، حيث تتكدس أسر مكونة من 10 أشخاص في زقاق ضيق لا يتعدى أمتارًا.

كما اشتكى النازحون من الظلام الدامس الذي يعيشون فيه حتى في وضح النهار، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود شبابيك تهوية كافية بمركز الإيواء.

وقالت نازحة والدموع تغالب عينيها “في السقعة إحنا مرميين، وركبنا المرض والجرب والهم، ابني مات في الفاخورة ولا أحد يسأل عنا”، وأشارت إلى رعايتها لأحفادها الذين أصبحوا أيتام الأب.

طوابير طويلة من النازحين.. طفل ينظم الدور في توزيع الوجبات ضمن تكية خيرية بمدينة #رفح#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lEYtlG5IaY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2024

في حين قالت أخرى “بدنا الدول تقف معنا، خلونا بس نروح بيوتنا، عايشين في قبور إحنا، كل غرفة يعيش فيها ما لا يقل عن 7 أشخاص”.

وكشفت مسنة فلسطينية أنها تعاني أمراضًا مزمنة، قائلة “الوضع زي الزفت، شوف كيف عايشين، وأنا مريضة سكر وضغط، ومركبة دعامات على القلب وغضروف في ظهري وركبتي”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.