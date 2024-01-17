كتائب القسام: تدمير 7 دبابات وجرافتين و3 ناقلات وقتل جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تدمير دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند، وقتل وإصابة جنود من جيش الاحتلال في غزة.

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها أكدوا تدمير 6 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا، وناقلة جند.

وأضافت أنها نفذت مهمة مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أسفرت عن تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع، مؤكدة أن مقاتليها قنصوا 4 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل، واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر، وفجروا عبوة مضادة للأفراد بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد، ثم أجهزوا عليها، ودكوا تجمعات قوات الاحتلال في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” شرق جباليا شمالي قطاع غزة، واستهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “الياسين 105” جنوبي خان يونس، واستهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس، وإيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت تدمير ناقلة جند هندسية بشكل كامل بقذيفة “الياسين 105” على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة مسيَّرة إسرائيلية خلال مهمة استطلاعية لها شرقي غزة، فضلًا عن قصف حشود قوات الاحتلال في جنوب غرب غزة برشقة صاروخية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ103 على التوالي. وارتفع عدد الشهداء إلى 24 ألفًا و448، إضافة إلى 61 ألفًا و504 مصابين.