مشاهد وشهادات مروعة بعد التوغل الإسرائيلي بالحي النمساوي في خان يونس (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة حالة الدمار الواسع في المنازل والمنشآت والبنية التحتية جراء القصف والتجريف عقب توغل الجيش الإسرائيلي في الحي النمساوي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية للجزيرة إن الجيش انسحب من الحي بعد التوغل فيه مساء أمس الثلاثاء.

ووثقت المشاهد شهادات مروعة للأهالي الذين تعرضوا للاحتجاز والتحقيق من قِبل قوات الجيش داخل منازلهم ومدارس الإيواء.

وتُبيّن الصور نقل جثث شهداء وجرحى تُركوا طوال الليل دون أن يتم إسعافهم إلى مستشفى ناصر، كما تُوثق المشاهد عمليات تجريف نفذتها الآليات الإسرائيلية داخل مقبرة بالحي النمساوي، وقال سكان من المنطقة إنهم رصدوا فقدان عدد من الجثث بعد عمليات التجريف.

وخلال تصوير هذه الجولة، يُسمع صوت إطلاق النار وتحركات الآليات الإسرائيلية ودوي الانفجارات الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي في خان يونس.

وقال شاهد عيان “عند السابعة ليلًا تساقطت علينا القذائف بكثافة ولم نستطع الخروج من منازلنا، وعند الساعة الواحدة ليلًا توغلت الآليات الإسرائيلية في الحي السكني وتعرضنا لاستفزازات وضرب”.

وأكد شاهد العيان أن الجيش الإسرائيلي طالب السكان بالخروج من منازلهم وإلا سيتم قصفها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.