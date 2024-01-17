نازحون بلا أحذية في رفح جنوب غزة (فيديو)

في مخيم رفح جنوبي قطاع غزة، أصبح النازحون من الرجال والنساء والأطفال حفاة يفتقرون إلى أحذية تغطي أرجلهم وتحميها، وسط ظروف البرد القارص، ومع ارتفاع كبير في أسعار الأحذية إن وُجدت في الأسواق.

“الأحذية زي ما أنت شايف حافيين كلنا، ولو تفر السوق ما في أحذية لا للكبار ولا للصغار”، بهذه الكلمات أوضحت النازحة منى ياسين حجم معاناة الحصول على أحذية، وشح وجودها في الأسواق بسبب الحرب.

ووفق شهادات نازحين للجزيرة مباشر، فإن الأحذية ارتفعت أسعارها في السوق، إذ كانت تباع بـ10 شواكل (ما يزيد على دولارين)، وأًصبحت خلال أيام الحرب تباع فوق 50 شيكل (أكثر من 13 دولارًا).

وأوضح النازح عزمي أبو شربي “حافيين لأن ما في أحذية، ويوم بنروح على الأسواق بيطلبوا 100 شيكل لحذاء وهو كان بـ10 شيكل، من وين نجيب مصاري؟ الأولاد بيمشوا حافيين”، وأشار إلى ابنته بحرقة كبيرة وهي تمشي على الرمال حافية القدمين.

ووفق شهادات لنازحين تحدثت الجزيرة مباشر معهم، فقد خرجوا من منازلهم المدمرة دون أخذ ما يكفي من ملابس وأحذية، غير متوقعين إطالة أمد الحرب لأشهر عديدة، وأن فصل الشتاء سيدخل عليهم ببرودته القاسية.

وعبَّرت عن ذلك أم محمود أبو شربي، إحدى النازحات، قائلة “إحنا شردنا بفصل الصيف، وإجا الشتا وما كنا حاسبين حسابه”.

وأضافت الشابة ملك أبو شربي، وهي نازحة في المخيم، أنهم يتعرضون لجروح كثيرة في أقدامهم، لمشيهم على الرمال والأحجار في المخيم دون أحذية، مشيرة إلى عدم تسلُّمهم أي ملابس أو أحذية من المساعدات التي تصل من خارج القطاع.