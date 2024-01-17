نازح في غزة يقيم مشروعا عبر الطاقة الشمسية لشحن الهواتف (فيديو)

يعيش النازحون في غزة أوضاعًا إنسانية صعبة وصفها مسؤولون محليون بأنها “كارثية”، جراء انقطاع إمدادات الكهرباء والماء والوقود بالتزامن مع الحرب على القطاع المحاصر.

وتُفاقم هذه الأزمة معاناة النازحين الذين تعرضوا منذ بداية الحرب لقصف إسرائيلي مكثف وعنيف، تبعه في فترة لاحقة حصار وهجوم بري، أفقدهم المقومات الحياتية الأساسية.

ومن أجل لقمة العيش، قرر محمود فسفوس، وهو نازح من شمالي القطاع، إقامة مشروع صغير عبر الطاقة الشمسية لشحن هواتف وبطاريات الإضاءة للنازحين مع عدم توافر الكهرباء.

ويقول فسفوس للجزيرة مباشر إنه اضطر إلى شراء لوح الطاقة الشمسية بقيمة 2500 شيكل (نحو 650 دولارًا) من أجل أن يعيش هو أولاده مع الظروف الصعبة التي يعيشها في خيمة بعد نزوحه.

كما أوضح أن من أهداف هذا المشروع مساعدة النازحين كي يتمكنوا من شحن هواتفهم للتواصل مع عائلاتهم.

وقال أحد النازحين إنه يعاني عندما يريد شحن هاتفه، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل سوى الاستعانة بالطاقة الشمسية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفًا و448 شهيدًا و61 ألفًا و504 مصابين، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.