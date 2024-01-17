نقل جثث شهداء على عربة يجرها حمار في مخيم النصيرات وسط غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة المواطنين في الشوارع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتظهر في الفيديو جثث لشهداء محملة على عربة يجرها حمار عقب قصف إسرائيلي على منطقة العشرين.

كما تبدو الشوارع مدمرة بسبب كثافة القصف الإسرائيلي، وسط حركة لعربات تجرها حمير بسبب نقص الوقود.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ103 على التوالي. وارتفع عدد الشهداء إلى 24 ألفًا و285، إضافة إلى 61 ألفًا و154 مصابًا.