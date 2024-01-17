هيئة البث الإسرائيلية: مقتل جنديين في معارك شمال غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في معارك بشمال قطاع غزة، الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من 3 أشهر مخلفة آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وقالت الهيئة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني “سُمح بنشر اسمَي محاربَي احتياط من جيش الدفاع سقطا في شمال قطاع غزة”، هما: مساعد أول زخاريا بيساح هابر (32 عامًا) من القدس، ومساعد متقدم يائير كاتس (34 عامًا) من حولون، وفقًا للهيئة.

“كما أصيب جندي في شمال القطاع، ومُضمد عسكري بجروح في منطقة الغلاف (بغزة)، وتوصف حالتهما بالخطيرة”.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي 525، بينهم 190 منذ بداية التوغل البري داخل القطاع في 27 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية إن “القرية التعاونية بئيري (مستوطنة في منطقة غلاف غزة) أعلنت مقتل اثنين من سكانها”.

وأوضحت أن “القتيلين هما إيتاي سفيرسكي ويوسي شارعابي اللذان اختُطفا إلى غزة وقُتلا في أسر حماس”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الاثنين مقتل أسيرين إسرائيليين لديها في قطاع غزة أثناء قصف للجيش الإسرائيلي على القطاع.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت “حماس” هجومًا على مستوطنات غلاف غزة قتلت فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5430، وأسرت 239 على الأقل، فيما تُقدّر إسرائيل وجود “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودًا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل إلى الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليًّا، و23 مواطنا تايلانديًّا، وفلبيني واحد، و240 أسيرًا فلسطينيًّا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.