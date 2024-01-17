وزير الخارجية الإسباني للجزيرة مباشر: نساند جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ونرفض المشاركة في الضربات ضد الحوثيين (فيديو)

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للجزيرة مباشر إن بلاده تدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا رفض بلاده المشاركة في التحالف العسكري في البحر الأحمر.

وأوضح الوزير الإسباني، في حوار خاص مع الجزيرة مباشر على هامش منتدى “دافوس” من سويسرا أن بلاده تدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لكنه رفض “التعبير عن أي موقف حتى تفضي التحقيقات في هذه القضية إلى آخرها”.

وفيما يتعلق بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة لجماعة “أنصار الله الحوثي” في اليمن، دعا الوزير إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة في أعالي البحار، وأن تكون الدبلوماسية هي الوسيلة لتحقيق الاستقرار.

وشدد الوزير الإسباني على رفض بلاده المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، قائلًا إنها تكتفي بمشاركتها في مهمات السلام.

وقال إن بلاده لم “نقدم أي دعم عسكري ولا أي أسلحة إلى الشرق الأوسط” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأنها تعتقد أن المنطقة “لا تحتاج إلى أسلحة، بل نحتاج إلى أصوات من أجل السلام ووقف العنف”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني على موقف بلاده الثابت بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، كون ذلك الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط.

وقال الوزير: “طالبنا بالاعتراف الدولي بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية، التي هي تحت السلطة الفلسطينية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ونرى ذلك هو الحل الأفضل للأزمة، دولة فلسطينية تتعايش مع الدولة الإسرائيلية”.

وأردف أن “هذا هو المخرج، وهذا الطموح الشرعي للفلسطينيين وهو أكبر ضمان لأمن إسرائيل”.

وعبّر الوزير الإسباني عن خشية بلاده من امتداد دائرة العنف في الشرق الأوسط، إذا لم يكن هناك وقف فوري وشامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأبدى تفاؤله بقدرة “منتدى دافوس” على المساهمة في الوصول إلى حل لإحلال السلام.