وصول الزميل وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى قطر لتلقي العلاج (فيديو)

وصل، مساء الثلاثاء، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة الزميل وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصيب الدحدوح واستشهد الزميل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، خلال تغطيتهما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل جيش الاحتلال زوجة الزميل الدحدوح وابنه وابنته وحفيده في غارة استهدفت منزلًا نزحوا إليه وسط قطاع غزة، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، وذلك قبل أن يُفجع في يناير/كانون الثاني الجاري، باستشهاد نجله الأكبر حمزة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته مع زميله مصطفى ثريا.

والاثنين الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين برصاص وغارات جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة إلى 118 صحفيا.

ولأكثر من مرة قال المكتب الحكومي، ومؤسسات حقوقية، إن جيش الاحتلال ومنذ بدء الحرب على غزة، يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها بغزة.